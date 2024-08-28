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Бойцы отряда имени Невского показали, как станция РЭБ глушит дроны ВСУ

Станция РЭБ, показанная на видео, способна глушить дроны ВСУ на большом расстоянии, поэтому бойцы называют ее стеной.
Владислав Кустов 2024-08-28 05:50:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Бойцы добровольческого отряда имени Александра Невского показали работу станции РЭБ, которая глушит дроны боевиков ВСУ. В отряде эту систему называют стеной, так как сеть мощных источников помех покрывает огромное пространство.

На опубликованном видео беспилотник ВСУ пытается прорваться через «стену». Попытка оказывается безуспешной, и дрон падает.

Как рассказал командир подразделения радиоэлектронной разведки с позывным Родос, наши военнослужащие знают многие маршруты дронов противника и даже позывные боевиков.

«Мы знаем не только их маршруты. Мы знаем их позывные многих. Мы знаем, какой пилот на какой частоте летает. Мы изучаем их специализацию. То есть кто-то из них разведчик, кто-то бомбардировщик, кто-то убийца-камикадзе. Мы даже изучаем их манеру действий», - объяснил он.

Подразделение радиоэлектронной разведки добровольческого отряда имени Александра Невского собрало вместе совершенно разных людей. Здесь и кандидаты наук, и бойцы, которые всю свою сознательную жизнь посвятили службе в армии.

Бойцу с позывным Шуруп всего 20 лет. Он родом из Донецка и практически не помнит мирного неба. Когда Киев начал агрессию против Донбасса, Шурупу было всего девять. Сейчас он лицом к лицу встречает БПЛА противника. В засадах ловит их сигналы и гасит сам с помощью дронобойных ружей. Он отправился на СВО, как только позволил возраст. Причины были личные - националисты из запрещенного в России «Азова»* казнили в плену его отца.

«Попал в плен, отрезали голову из-за того, что не сказал: "Слава Украине". Очень страшно. Сам в плен не собираюсь попадать, всегда с собой гранату ношу. Очень хочется, чтобы наши дети смотрели на нормальное небо, а не по подвалам сидели. Детство просидел в подвале и не хочу этого своему ребенку», - рассказал он.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской РСЗО HIMARS под Сумами. По технике противника ударили ракетами комплекса «Искандер-М».

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #ВСУ #РЭБ #дроны #наш эксклюзив
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