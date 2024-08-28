Бойцы отряда имени Невского показали, как станция РЭБ глушит дроны ВСУ

Бойцы добровольческого отряда имени Александра Невского показали работу станции РЭБ, которая глушит дроны боевиков ВСУ. В отряде эту систему называют стеной, так как сеть мощных источников помех покрывает огромное пространство.

На опубликованном видео беспилотник ВСУ пытается прорваться через «стену». Попытка оказывается безуспешной, и дрон падает.

Как рассказал командир подразделения радиоэлектронной разведки с позывным Родос, наши военнослужащие знают многие маршруты дронов противника и даже позывные боевиков.

«Мы знаем не только их маршруты. Мы знаем их позывные многих. Мы знаем, какой пилот на какой частоте летает. Мы изучаем их специализацию. То есть кто-то из них разведчик, кто-то бомбардировщик, кто-то убийца-камикадзе. Мы даже изучаем их манеру действий», - объяснил он.

Подразделение радиоэлектронной разведки добровольческого отряда имени Александра Невского собрало вместе совершенно разных людей. Здесь и кандидаты наук, и бойцы, которые всю свою сознательную жизнь посвятили службе в армии.

Бойцу с позывным Шуруп всего 20 лет. Он родом из Донецка и практически не помнит мирного неба. Когда Киев начал агрессию против Донбасса, Шурупу было всего девять. Сейчас он лицом к лицу встречает БПЛА противника. В засадах ловит их сигналы и гасит сам с помощью дронобойных ружей. Он отправился на СВО, как только позволил возраст. Причины были личные - националисты из запрещенного в России «Азова»* казнили в плену его отца.

«Попал в плен, отрезали голову из-за того, что не сказал: "Слава Украине". Очень страшно. Сам в плен не собираюсь попадать, всегда с собой гранату ношу. Очень хочется, чтобы наши дети смотрели на нормальное небо, а не по подвалам сидели. Детство просидел в подвале и не хочу этого своему ребенку», - рассказал он.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской РСЗО HIMARS под Сумами. По технике противника ударили ракетами комплекса «Искандер-М».

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.