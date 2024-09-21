Внук маршала Говорова рассказал, как полководец отдал дом сиротам Эстонии

17 сентября 1944 года вдоль всего фронта на территории Эстонии заговорили тысячи советских орудий. Так начиналось освобождение советской республики от немецко-фашистских захватчиков. План наступления разрабатывал лично маршал Говоров - герой прорыва и снятия блокады Ленинграда. Частям легендарного советского полководца снова предстояло встретиться с 16-й и 18-й армиями группы «Север». Поэтому операцию готовили, учитывая все детали и сложности.

«Можно сказать, что подготовка ее началась еще в конце лета 44 года. Был освобожден город Тарту, старинный Юрьев, наш город. И там скрытно сосредоточилась 2-я ударная армия Федюнинского. Немцы этого не ожидали», - рассказывает научный директор Российского исторического общества Михаил Мягков.

Тайно переброшенные через Теплое озеро 14 стрелковых дивизий 2-й ударной армии первыми наносят удар из района Тарту. Параллельно 8-я ударная армия движется вдоль побережья Финского залива. В освобождении Прибалтики участвуют 900 тысяч человек. Замысел Леонида Говорова - соединить силы на рубеже Раквере - Тапа, окружив Нарвскую группировку противника.

«Чтобы не давать немцам закрепляться на позициях, он создал подвижные группы, которые состояли из танков и самоходных артустановок. И вот они гнали фашиста. Причем темп наступления на начальном этапе был до 40 км в сутки, а уже на заключительном - до 100», - рассказывает внук маршала Советского Союза Алексей Говоров.

Вот как описаны темпы наступления в рассекреченном сегодня в Центральном архиве Минобороны наградном листе Виктора Проценко - командира одного из танковых батальонов 2-й ударной армии.

«Сам товарищ Проценко лично руководил боями группы, стремительно двигал танки вперед, опрокидывал сопротивляющегося противника, овладевая все новыми и новыми рубежами. За 8 дней боев танковая группа полковника Проценко с боями прошла расстояние в 300 километров», - говорится в документе.

В одной из таких мобильных групп 82-го отдельного тяжелого танкового полка, среди тяжелых КВ («Клим Ворошилов») и Mk.IV «Churchill» («Черчилль») был и чудом уцелевший легкий Т-26. Экипажи этих машин в самом начале войны несли большие потери, обороняя Таллин. И теперь старичок должен был вернуться, чтобы показать свой маленький, но грозный оскал и силу духа советских танкистов.

Сокрушив Нарвскую группировку противника, 2-я армия разворачивается на юг и гонит противника в сторону Курляндии, отрезая оставшиеся части на севере. Войска 8-й армии продолжают стремительное движение к Таллину. И уже 22 сентября красноармейцы 8-го эстонского корпуса первыми входят в столицу Советской Эстонии. Вопреки утверждениям сегодняшних властей этой страны, в архивных документах министерства обороны отражены истинные настроения большей части населения при освобождении города.

«Люди помогали красноармейцам, угощали их, приносили папиросы, продукты. И многие люди приходили в комендатуру и рассказывали о тех схронах, в которых имеется орудие у недовольных советской властью», - рассказывает главный документовед по работе со СМИ и общественностью Юлия Венгер.

6 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе эстонцев, отдали жизнь за освобождение республики. Они уничтожили 30 тысяч гитлеровцев и взяли 15 тысяч пленных. Но сегодня в Таллине это старательно вычеркивают из памяти. Бронзовый солдат и братская могила красноармейцев в центре города демонтированы. Символы Победы под запретом. Годы расцвета в СССР названы оккупацией. Однако когда маршалу Леониду Говорову эстонские власти подарили дом у побережья, он отдал его сиротам под пансионат отдыха. Вот такой оккупант.

«Это вообще штрих и к Таллинской операции, и к портрету деда, и в целом советского воина-освободителя. Он показывает, что мы несли народам Прибалтики, как мы "оккупировали" Эстонию. Так оккупировали, что командующий фронтом передал личный дом детям-сиротам эстонцев», - говорит внук маршала Советского Союза Алексей Говоров.

Сегодня появилась возможность узнать больше о прибалтийской операции. К 80-й годовщине освобождения Таллина Центральный архив Министерства обороны России рассекретил десятки документов того периода. Боевые сводки, политические донесения, наградные листы, приказы и свидетельства преступлений нацистов и их пособников можно теперь найти на сайте Минобороны в историческом разделе «Освобожденный Таллин утопал в цветах».