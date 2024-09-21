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Внук маршала Говорова рассказал, как полководец отдал дом сиротам Эстонии

Министерство обороны к 80-летию освобождения Таллина рассекретило документы, которые свилетельствуют о зверствах немецко-фашистских захватчиков в оккупированной Эстонской ССР и рассказывают о наступлении Красной Армии.
Алексей Дегтярев 2024-09-21 09:59:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

17 сентября 1944 года вдоль всего фронта на территории Эстонии заговорили тысячи советских орудий. Так начиналось освобождение советской республики от немецко-фашистских захватчиков. План наступления разрабатывал лично маршал Говоров - герой прорыва и снятия блокады Ленинграда. Частям легендарного советского полководца снова предстояло встретиться с 16-й и 18-й армиями группы «Север». Поэтому операцию готовили, учитывая все детали и сложности.

«Можно сказать, что подготовка ее началась еще в конце лета 44 года. Был освобожден город Тарту, старинный Юрьев, наш город. И там скрытно сосредоточилась 2-я ударная армия Федюнинского. Немцы этого не ожидали», - рассказывает научный директор Российского исторического общества Михаил Мягков.

Тайно переброшенные через Теплое озеро 14 стрелковых дивизий 2-й ударной армии первыми наносят удар из района Тарту. Параллельно 8-я ударная армия движется вдоль побережья Финского залива. В освобождении Прибалтики участвуют 900 тысяч человек. Замысел Леонида Говорова - соединить силы на рубеже Раквере - Тапа, окружив Нарвскую группировку противника.

«Чтобы не давать немцам закрепляться на позициях, он создал подвижные группы, которые состояли из танков и самоходных артустановок. И вот они гнали фашиста. Причем темп наступления на начальном этапе был до 40 км в сутки, а уже на заключительном - до 100», - рассказывает внук маршала Советского Союза Алексей Говоров.

Вот как описаны темпы наступления в рассекреченном сегодня в Центральном архиве Минобороны наградном листе Виктора Проценко - командира одного из танковых батальонов 2-й ударной армии.

«Сам товарищ Проценко лично руководил боями группы, стремительно двигал танки вперед, опрокидывал сопротивляющегося противника, овладевая все новыми и новыми рубежами. За 8 дней боев танковая группа полковника Проценко с боями прошла расстояние в 300 километров», - говорится в документе.

В одной из таких мобильных групп 82-го отдельного тяжелого танкового полка, среди тяжелых КВ («Клим Ворошилов») и Mk.IV «Churchill» («Черчилль») был и чудом уцелевший легкий Т-26. Экипажи этих машин в самом начале войны несли большие потери, обороняя Таллин. И теперь старичок должен был вернуться, чтобы показать свой маленький, но грозный оскал и силу духа советских танкистов.

Сокрушив Нарвскую группировку противника, 2-я армия разворачивается на юг и гонит противника в сторону Курляндии, отрезая оставшиеся части на севере. Войска 8-й армии продолжают стремительное движение к Таллину. И уже 22 сентября красноармейцы 8-го эстонского корпуса первыми входят в столицу Советской Эстонии. Вопреки утверждениям сегодняшних властей этой страны, в архивных документах министерства обороны отражены истинные настроения большей части населения при освобождении города.

«Люди помогали красноармейцам, угощали их, приносили папиросы, продукты. И многие люди приходили в комендатуру и рассказывали о тех схронах, в которых имеется орудие у недовольных советской властью», - рассказывает главный документовед по работе со СМИ и общественностью Юлия Венгер.

6 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе эстонцев, отдали жизнь за освобождение республики. Они уничтожили 30 тысяч гитлеровцев и взяли 15 тысяч пленных. Но сегодня в Таллине это старательно вычеркивают из памяти. Бронзовый солдат и братская могила красноармейцев в центре города демонтированы. Символы Победы под запретом. Годы расцвета в СССР названы оккупацией. Однако когда маршалу Леониду Говорову эстонские власти подарили дом у побережья, он отдал его сиротам под пансионат отдыха. Вот такой оккупант.

«Это вообще штрих и к Таллинской операции, и к портрету деда, и в целом советского воина-освободителя. Он показывает, что мы несли народам Прибалтики, как мы "оккупировали" Эстонию. Так оккупировали, что командующий фронтом передал личный дом детям-сиротам эстонцев», - говорит внук маршала Советского Союза Алексей Говоров.

Сегодня появилась возможность узнать больше о прибалтийской операции. К 80-й годовщине освобождения Таллина Центральный архив Министерства обороны России рассекретил десятки документов того периода. Боевые сводки, политические донесения, наградные листы, приказы и свидетельства преступлений нацистов и их пособников можно теперь найти на сайте Минобороны  в историческом разделе «Освобожденный Таллин утопал в цветах».

#Минобороны России #Красная Армия #Великая Отечественная война #освобождение #эстония #архив #Таллин #документы
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