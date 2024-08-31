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Расчеты FPV-дронов показали уничтожение пикапов и БМП ВСУ у Днепра

Своими действиями Ульяновские десантники нарушили планы ВСУ и не позволили им использовать автотранспорт для подвоза боевиков и материальных средств.
2024-08-31 05:01:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных БПЛА Ульяновских десантников показали боевую работу в Херсонской области. На видео - уничтожение четырех внедорожников и боевой машины пехоты (БМП) ВСУ на правом берегу Днепра.

Во время воздушной разведки в одном из населенных пунктов операторы БПЛА выявили четыре пикапа противника, припаркованные к домам. Когда удалось установить их точное местонахождение, было принято решение уничтожить их ударными беспилотниками. FPV-дроны, несущие боевой заряд, последовательно поразили все четыре автомобиля.

Позже также обнаружили вражескую БМП, которая застряла на своих же противотанковых заграждениях и не смогла выехать с них. Оператор профессионально завел ударный беспилотник на цель и поразил ее. Сдетонировал боекомплект, и машина была уничтожена.

Благодаря смелым и решительным действия Ульяновских десантников удалось нарушить планы ВСУ. Наши бойцы помешали им использовать автотранспорт для доставки личного состава и материальных средств на передовые позиции, а также вести огонь из БМП по нашим подразделениям и мирному населению левого берега Днепра в Херсонской области.

Ранее наши FPV-дроны поразили два украинских бронетранспортера в Курской области. Один из них противник безуспешно попытался спрятать в лесопосадке, а по второму удар нанесли прямо во время движения.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #БМП #ВСУ #Днепр #пикап #FPV-дроны
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