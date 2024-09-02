Обвиняемых в нападении на автобус в Щелково арестовали на два месяца

Обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково арестовали на два месяца до 30 октября. Свою вину ни один из троих задержанных не признал, сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда.

Уточняется, что против них выдвинули обвинения в хулиганстве с применением предметов в качестве оружия.

Ранее один из подозреваемых утверждал, что нападение было совершено против него, а не наоборот. По словам задержанного, на него «напали толпой».

Напомним, происшествие со свадебным кортежем произошло в пятницу, 30 августа. Подозреваемые окружили транспорт и разбили пассажирское стекло, из-за чего пострадали люди внутри микроавтобуса, в том числе дети.

В итоге был задержаны трое человек, сбор доказательств продолжается.