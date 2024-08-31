В Щелково задержали напавших с оружием на свадебный автобус

В подмосковном Щелково задержали четырех мужчин, обстрелявших микроавтобус. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчины, которые передвигались на внедорожнике, остановили микроавтобус и выбили в нем пассажирское стекло. От осколков в салоне пострадали пассажиры, включая детей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, автобус был свадебный. По предварительным данным, злоумышленники подумали, что их подрезали а дороге. После чего они преградили путь, разбили стекла транспорту и обстреляли его.

«После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшим оказана помощь медицинскими работниками», - говорится в сообщении.

Причастными к нападению оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Их доставили в следственные органы, принявшие процессуальное решение.