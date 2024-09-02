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Более 500 суворовцев УГСВУ приступили к занятиям в День знаний

Суворовцев торжественно поздравили губернатор Ульяновской области Алексей Русских, первый начальник УГСВУ генерал-майор в отставке Владимир Пчелинцев и генерал-лейтенант Анатолий Концевой.
2024-09-02 18:12:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Более 500 суворовцев Ульяновского гвардейского суворовского военного училища (УГСВУ) приступили к занятиям в новом учебном году в День знаний, среди них 80 первокурсников. Об этом сообщает Министерство обороны России, а также публикует кадры торжества.

Ребят поздравили губернатор Ульяновской области Алексей Русских, первый начальник УГСВУ генерал-майор в отставке Владимир Пчелинцев, весь преподавательский и руководящий состав, начальник училища Владимир Шкирков, а также родители, сообщили в оборонном ведомстве.

Особую торжественность и значимость в этот праздничный день внес приезд врио командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенанта Анатолия Концевого. Он в своей поздравительной речи отметил, что новый учебный год откроет перед суворовцами новые горизонты и возможности.

«Этот день важен для каждого из Вас, но особо он запомнится тем, кто сегодня впервые надел погоны. Вы выбрали военное образование и решили связать свою судьбу со служением Отечеству. Это очень достойный и ответственный шаг» - сказал, выступая с трибуны, генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

Суворовцы выпускного курса поблагодарили руководящий и преподавательский состав училища, поздравили всех с праздником и отметили, что каждый из выпускников готов к новому учебному году и в последующем пополнить ряды ВУЗов Минобороны России.

Затем будущие выпускники вручили памятные подарки и воздушные шары первокурсникам, которые те под аплодисменты отпустили в небо.

Ранее в Минобороны также показали, как командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина поздравил курсантов ТОВВМУ во Владивостоке с Днем знаний.

#Минобороны России #суворовцы #Ульяновская область #УГСВУ #День знаний
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