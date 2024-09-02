Командующий ТОФ Лиина поздравил курсантов ТОВВМУ с Днем знаний

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина поздравил курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) с Днем знаний. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, публикуя кадры с мероприятия.

Первого сентября в России традиционно отмечают День знаний. По случая праздника во Владивостоке состоялась церемония, посвященная началу нового учебного года. Командный состав ТОФ принял участие в построениях курсантов ТОВВМУ и воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища.

Лиина пожелал курсантам добросовестно изучать военно-морскую науку, чтобы в дальнейшем успешно применять полученные знания. Нахимовцев поздравил заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе Дмитрий Артемов.

На мероприятии присутствовали чиновники, ветераны флоты, представители военных кафедр и духовенства. После торжественного построения командующий ТОФ рассказал о современном состоянии и перспективах развития ТОФ.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева поздравила профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге с Днем знаний. Преподаватели получили из рук Цивлевой заслуженные награды за работу в зоне спецоперации, научные достижения и внедрение передовых методов оказания медицинской помощи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.