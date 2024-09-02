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Лидер АдГ призвала Шольца собирать чемоданы после региональных выборов

По словам Алис Вайдель, канцлеру ФРГ и его партнерам по правящей коалиции необходимо «осознать последствия».
Елизавета Кондрикова 2024-09-02 17:28:44
© Фото: Christoph Reichwein, dpa Globallookpress

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца и его партнеров по коалиции «собирать чемоданы» и освободить правительственные кресла после провала правящих партий на региональных выборах.

«Избиратели хотят новых выборов и в федеральном правительстве. Мы готовимся к этому, и, соответственно, канцлер Олаф Шольц должен осознать последствия и вместе со своими партнерами по коалиции собирать чемоданы и освободить кресла», - сказала Вайдель журналистам на пресс-конференции.

Она назвала прошедшие выборы «голосованием за изгнание» правящей коалиции и за ее отстранение от власти.

Напомним, партия Шольца СДПГ заняла третье место на выборах в Саксонии, она получила лишь 10 мест в местном ландтаге. Также ей не удалось занять лидерских позиций на голосовании в земельный парламент в Тюрингии.

#в стране и мире #ФРГ #Олаф Шольц #альтернатива для германии #выборы в германии #правящая коалиция #алис вайдель
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