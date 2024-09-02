Путин и президент Монголии обсудят сотрудничество в энергетике

В ходе визита президента России Владимира Путина в Монголию лидеры двух стран обсудят региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, Путин встретится с президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Президент России посетит Монголию в день годовщины 85-летия битвы на Халхин-Голе. Считается, что именно в этом сражении впервые продемонстрировал свой талант полководца будущий Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Перед поездкой президент России дал большое интервью местной газете «Оноодор». Путин, в частности, сказал, что партнерство с Монголией всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении.