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Путин и президент Монголии обсудят сотрудничество в энергетике

Кроме того, лидеры двух стран обсудят региональные проблемы.
Владимир Рубанов 2024-09-02 15:21:40
© Фото: kremlin.ru

В ходе визита президента России Владимира Путина в Монголию лидеры двух стран обсудят региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, Путин встретится с президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Президент России посетит Монголию в день годовщины 85-летия битвы на Халхин-Голе. Считается, что именно в этом сражении впервые продемонстрировал свой талант полководца будущий Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Перед поездкой президент России дал большое интервью местной газете «Оноодор». Путин, в частности, сказал, что партнерство с Монголией всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении.

#Монголия #Халхин-Гол #Владимир Путин #Визит #Юрий Ушаков
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