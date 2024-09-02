Синоптик спрогнозировал сухой и теплый сентябрь в Москве

Календарная осень в Москве началась с небывалого в XXI веке тепла, рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптик спрогнозировал, что до конца недели сохранится теплая и сухая погода. К выходным станет немного прохладнее, но температура воздуха все равно будет выше нормы.

Самым нежарким днем этой недели станет четверг. Температура воздуха днем снизится до +21-23 градусов. Но это все равно на 2-3 градуса выше температурной нормы, рассказал эксперт по погоде.

К выходным в Москве снова потеплеет до +24-26 градусов.

Вся первая декада сентября будет в столичном регионе сухой, вероятность осадков близка к нулю, рассказал Леус.

«После середины месяца, по нашим прогнозам, ожидается холодное арктическое вторжение, которое будет сопровождаться короткими дождями и понижением температуры до вполне осенних отметок в +13-18 градусов», - сообщил специалист.

Но эта холодная волна будет непродолжительной, и в третье декаде месяца снова потеплеет до климатической нормы и даже выше. В третьей декаде в Москве, как ожидается, будет +18-23 градуса.

В целом сентябрь в центре европейской части России будет теплым выше нормы и с большим дефицитом осадков, рассказал Михаил Леус.