МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Первое сентября стало самым жарким в Москве с начала XXI века

Прежний рекорд с начала XXI века было 1 сентября 2002 года. Тогда температура воздуха прогрелась до +28,9.
Игнат Далакян 2024-09-01 18:17:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Первое сентября 2024 года стало самым жарким из всех в Москве с начала XXI века. Температура воздуха превысила отметку 29,1 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +29,1», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что до этого лидером было 1 сентября 2002 года. Тогда воздух прогрелся до +28,9.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный в 1938 году, и составляющий +30,8, скорее всего устоит», - добавил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил жаркую погоду в Москве, при которой температура воздуха нагревается до 30 градусов, антициклоном, который пришел в столичный регион с юго-запада Европы.

#в стране и мире #Погода #температура #температурный рекорд #первое сентября
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 