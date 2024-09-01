Первое сентября стало самым жарким в Москве с начала XXI века

Первое сентября 2024 года стало самым жарким из всех в Москве с начала XXI века. Температура воздуха превысила отметку 29,1 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +29,1», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что до этого лидером было 1 сентября 2002 года. Тогда воздух прогрелся до +28,9.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный в 1938 году, и составляющий +30,8, скорее всего устоит», - добавил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил жаркую погоду в Москве, при которой температура воздуха нагревается до 30 градусов, антициклоном, который пришел в столичный регион с юго-запада Европы.