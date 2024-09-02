В Военном институте физкультуры отметили День знаний

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил Военный институт физической культуры (ВИФК).

Первого сентября в России традиционно отмечают День знаний. По случая праздника прошла церемония, посвященная началу нового учебного года. Замглавы российского оборонного ведомства поздравил с праздником курсантов, кадетов и преподавателей.

«В вашем учебном заведении созданы все необходимые условия для качественной подготовки специалистов, воспитания молодых людей в духе патриотизма и любви к своей Родине»,- сказал замминистра.

В ходе торжественного мероприятия Евкуров довел до собравшихся поздравления от имени министра обороны РФ и членов коллегии оборонного ведомства.

Среди выпускников института - государственные деятели, ученые, выдающиеся спортсмены, чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы, Советского Союза и России, девять человек удостоены звания Героя Советского Союза. Евкуров отметил, что сегодня в строю находятся участники спецоперации - 15 преподавателей и 17 курсантов. Среди курсантов набора текущего года есть те, кто имеют Ордена Мужества и медали «За отвагу».

Замминистра ознакомился с бытом курсантом и учебно-материальной базой, а также провел совещание, на котором призвал в ходе занятий учитывать боевой опыт, полученный нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева поздравила профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге с Днем знаний. Преподаватели получили из рук Цивлевой заслуженные награды за работу в зоне спецоперации, научные достижения и внедрение передовых методов оказания медицинской помощи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.