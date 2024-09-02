Песков: у РФ нет проблем с Монголией по линии МУС

У России нет проблем с Монголией по вопросу признания Улан-Батором юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии поездки российского президента Владимира Путина в Монголию.

«У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией (нет проблемы. - Прим. ред)», - сообщил Песков журналистам.

Он добавил, что Кремль будет информировать о наличии подобных проблем с решением МУС у других стран по мере их посещения.

Напомним, российский лидер сегодня отправится в Монголию с государственным визитом. По словам помощника президента Юрия Ушакова, главы государства обсудят региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике.