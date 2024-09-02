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Белоусов проверил, как в академии РВСН учат управлять «Сарматами»

Безопасность государства в решающей мере зависит от боеспособности Ракетных войск стратегического назначения, подчеркнул министр обороны РФ Андрей Белоусов.
2024-09-02 16:23:34
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил организацию учебного процесса в Военной академии РВСН, ознакомился с учебно-материальной базой вуза.

Глава оборонного ведомства осмотрел оборудованные современными средствами аудитории, где курсанты и слушатели проходят обучение на современные типы комплексов стратегического значения, в том числе ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

В научно-исследовательском центре академии министр ознакомился основными достижения инновационных разработок. В Центре игровых форм обучения министру обороны РФ были продемонстрированы возможности вуза по проведению различных типов занятий по важнейшим темам оперативно-тактических, тактических и военно-специальных дисциплин.

Белоусов подчеркнул, что за годы работы из стен академии вышли тысячи высококлассных специалистов, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности государства.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, преодолевая любые системы противоракетной обороны.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РВСН #Сармат #Белоусов
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