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Белоусов заявил, что от боеспособности РВСН зависит безопасность РФ

От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны, отметил министр обороны РФ.
2024-09-02 13:16:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

От боеспособности РВСН зависит безопасность страны, а выпускникам военного вуза предстоит укреплять российскую армию и флот. Так министр обороны Андрей Белоусов поздравил с началом нового учебного года преподавателей и курсантов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

«Ваш вуз готовит специалистов для особого рода войск. От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны. От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны. Для поддержания высокой боеготовности они оснащаются современными и перспективными ракетными комплексами, такими как "Авангард", "Сармат", "Ярс"», - сказал он.

Главе ведомства показали аудитории, где курсанты учатся применять современные ракетные комплексы, в том числе - «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Министр также пообщался с учащимися на тему актуальных угроз национальной безопасности. Белоусов отметил, что курсантам и слушателям академии посчастливилось получать знания в одном из лучших военных вузов страны.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части.

#армия #РВСН #министр обороны рф #Белоусов
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