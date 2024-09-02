Белоусов заявил, что от боеспособности РВСН зависит безопасность РФ

От боеспособности РВСН зависит безопасность страны, а выпускникам военного вуза предстоит укреплять российскую армию и флот. Так министр обороны Андрей Белоусов поздравил с началом нового учебного года преподавателей и курсантов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

«Ваш вуз готовит специалистов для особого рода войск. От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны. От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны. Для поддержания высокой боеготовности они оснащаются современными и перспективными ракетными комплексами, такими как "Авангард", "Сармат", "Ярс"», - сказал он.

Главе ведомства показали аудитории, где курсанты учатся применять современные ракетные комплексы, в том числе - «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Министр также пообщался с учащимися на тему актуальных угроз национальной безопасности. Белоусов отметил, что курсантам и слушателям академии посчастливилось получать знания в одном из лучших военных вузов страны.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части.