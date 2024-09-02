Российские военные уничтожили дивизион ЗРК «Бук-М1» в Сумской области

Российские военные уничтожили дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Новая Сечь в Сумской области. Кадры ударов по цели публикует Министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК "Бук-М1" ВСУ, - говорится в сообщении.

Как уточняет российское оборонное ведомство, в ходе удара российские военные применили высокоточное оружие. Кадры объективного контроля подтвердили, что цель была уничтожена.

На записи видно, как ракета вертикально падает на цель, а в месте удара появляется вспышка и возгорание. Враг лишился пусковой установки, транспортной машины ЗРК «Бук-М1» с контейнерами ЗУР, пуско-заряжающей установки и командного пункта. Также противник понес потери в личном составе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.