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Российские военные уничтожили дивизион ЗРК «Бук-М1» в Сумской области

Подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК «Бук-М1», транспортной машины ЗРК «Бук-М1» с контейнерами ЗУР, пуско-заряжающая установка ЗРК «Бук» и подвижный командный пункт с личным составом дивизиона.
2024-09-02 12:08:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Новая Сечь в Сумской области. Кадры ударов по цели публикует Министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК "Бук-М1" ВСУ, - говорится в сообщении.

Как уточняет российское оборонное ведомство, в ходе удара российские военные применили высокоточное оружие. Кадры объективного контроля подтвердили, что цель была уничтожена.

На записи видно, как ракета вертикально падает на цель, а в месте удара появляется вспышка и возгорание. Враг лишился пусковой установки, транспортной машины ЗРК «Бук-М1» с контейнерами ЗУР, пуско-заряжающей установки и командного пункта. Также противник понес потери в личном составе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Бук #МО РФ #сумская область #СВО
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