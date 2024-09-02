Слушателям Военного университета МО РФ вручили госнаграды

Государственных наград удостоились профессорско-преподавательский состав и слушатели Военного университета, отличившиеся при участии в специальной военной операции.

Награды вручил первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин, присутствовавший сегодня на торжественной церемонии по случаю Дня знаний. Он отметил самоотверженный труд преподавателей и сотрудников университета, которые вносят огромный вклад в обучение и воспитание будущих офицеров.

По словам Горнина, в условиях спецоперации к подготовке офицерского состава предъявляются особые требования. Первый замглавы оборонного ведомства призвал сосредоточить основные усилия на изучении боевого опыта, способов ведения боевых действий, анализе данных о применении нового вооружения и техники.

«Уверен, что в новом учебном году вы получите фундаментальные системные знания и навыки, которые помогут вам стать надежной опорой нашего государства», - подчеркнул он.

Горнин оценил труд преподавателей и сотрудников учреждения, которые занимаются подготовкой ценных кадров.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева поздравила профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге с Днем знаний. Преподаватели получили из рук Цивилевой заслуженные награды за работу в зоне спецоперации, научные достижения и внедрение передовых методов оказания медицинской помощи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.