Сийярто рассказал о скрытой торговле Европы с Россией

Вся Европа торгует с Россией, хотя многие страны это отрицают. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на полях заседания 15-й межправкомиссии по экономическим вопросам.

«Я хотел бы подчеркнуть - вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет», - цитирует министра РИА Новости.

Министр подчеркнул, что антироссийские санкции не работают, а большинство западных компаний находят способы обойти ограничения и сохранить экономическое сотрудничество с Москвой.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и ЕС впервые с ноября 2023 года продемонстрировал уверенный рост. По данным Евростата, в минувшем июле этот показатель составил €6,3 млрд. Объем двусторонней торговли за месяц вырос сразу на 23%, хотя предыдущие полгода он неумолимо снижался.

На первое место по объему торговли вышла Германия. Активно развивают экономическое сотрудничество с нашей страной Италия, Венгрия, Финляндия, Румыния и Хорватия. Не отстают Кипр, Словакия, Бельгия и Дания.