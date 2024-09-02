Моисеев заявил, что соединения ВМФ однозначно будут на Азовском море

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев выразил уверенность, что на Азовском море появятся соединения флота.

«Нет сомнений, что соединения на Азовском море Военно-морского флота будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие. Развитие Азовского морского района, который живет так же перспективами, а сейчас решает важные для всех нас, в том числе, боевые задачи», - отметил Моисеев.