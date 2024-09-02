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Моисеев заявил, что соединения ВМФ однозначно будут на Азовском море

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев сегодня присутствовал на церемонии открытия Нахимовского училища в Мариуполе.
2024-09-02 14:53:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев выразил уверенность, что на Азовском море появятся соединения флота.

«Нет сомнений, что соединения на Азовском море Военно-морского флота будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие. Развитие Азовского морского района, который живет так же перспективами, а сейчас решает важные для всех нас, в том числе, боевые задачи», - отметил Моисеев.

Отметим, что филиал Нахимовского военно-морского училища, рассчитанный на 560 мест открылся в Мариуполе.

Напомним, головное Нахимовское военно-морское училище (НВМУ) находится в Санкт-Петербурге, еще четыре филиала расположены во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Мариупольская Нахимовка на Азовском море стала пятым филиалом прославленного учебного заведения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Азовское море #наш эксклюзив #мариуполь #Моисеев
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