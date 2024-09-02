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В Мариуполе открыли филиал Нахимовского училища

Учебное заведение рассчитано на 560 мест.
2024-09-02 13:41:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Мариуполе открылся филиал Нахимовского военно-морского училища. Учебный комплекс рассчитан на 560 мест. Училище построили по поручению президента РФ Владимира Путина.

Военные строители возвели комплекс за 350 дней. Мариупольская Нахимовка на Азовском море стала пятым филиалом прославленного учебного заведения.

«Мариупольский филиал Нахимовского училища - один из самых современных, потому что учитывается опыт предыдущих. Поверьте, все, что необходимо ребенку сделано здесь. Все, что необходимо учебному процессу на высочайшем уровне», - сказал главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

Комплекс состоит из семи зданий. Пять из них соединены крытыми теплыми переходами, в которых можно перемещаться не выходя на улицу. Нахимовка примет учащихся из новых территорий России и Южного федерального округа. Учебная программа будет развиваться от основ военно-морского дела и истории флота до управления маломерными судами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #училище #мариуполь #нахимовка
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