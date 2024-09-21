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Генассамблея FIDE рассмотрит вопрос возвращения российских шахматистов

Против возвращения российских и белорусских шахматистов на международные соревнования выступают украинские власти, грозящие санкциями делегатам FIDE.
Ян Брацкий 2024-09-21 04:18:29
© Фото: Piotr Kucza Keystone Press Agency Global Look Press

Российских и белорусских шахматистов могут допустить до соревнований. Вопрос полноценного возвращения спортсменов будет рассмотрен на заседании Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации. Оно пройдет в Будапеште 21-22 сентября.

Все решится простым большинством голосов. Кроме того, в случае одобрения будут возвращены флаги и государственные гимны стран.

«Никогда прежде ни одна страна, участвующая так или иначе в военном конфликте, не подлежала каким-либо дискриминационным мерам со стороны FIDE, а тем более исключением из семьи FIDE», - сказал ТАСС президент ФШР Андрей Филатов.

Вопрос о возвращении наших шахматистов был внесен в повестку вопреки колоссальному давлению, которое на делегатов пытались оказать украинские власти.

Напомним, 28 февраля 2022 года FIDE объявила о допуске россиян и белорусов до международных соревнований только в нейтральном статусе. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

#Спорт #Россия #белоруссия #шахматы #ФИДЕ
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