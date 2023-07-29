Федерация шахмат Украины рекомендовала не жать руку россиянам

Украинским спортсменам также порекомендовали отказаться от совместных фотографий с россиянами и белорусами.

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Федерация шахмат Украины порекомендовала своим спортсменам избегать контактов со спортсменами из России и Белоруссии и не пожимать им руку на Кубке мира и других международных соревнованиях.

Также украинских спортсменов попросили избегать совместных фотографий с россиянами и любых контактов, которые бы вредили имиджу Украины.

Кубок мира проходит в Баку с 29 июля, на нем будут присутствовать представители России и Белоруссии, но в качестве нейтральных спортсменов.

Напомним, в четверг 27 июля украинская саблистка отказалась пожимать руку сопернице из России. Ее дисквалифицировали на время за нарушение правил, но позже отменили решение. По итогу данного инцидента Международная федерация фехтования выступила за отмену обязательного рукопожатия после окончания поединка.