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«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования на учениях в Марий Эл

Расчеты отработают проведение маршей на расстояние до 100 километров, рассредоточение агрегатов, маскировку и другие действия.
2024-07-23 06:43:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Йошкар-Олинского ракетного соединения (Республика Марий Эл) в ходе учений провели интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. Кадры тренировки опубликовало Минобороны России.

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» отработали марши на расстояние до 100 километров, рассредоточение машин, смену полевых позиций, их инженерное оборудование, организацию маскировки и боевого охранения.

Кроме того, военнослужащие тренируют навыки противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Учения продолжаются. В ходе тренировки стратегические ракетчики выполнят рассредоточение в лесном массиве для повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс». Подразделения обеспечения выведут спецтехнику из зон условного химического заражения.

Противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям, чтобы занять более выгодное положение по отношению к диверсионно-разведывательным группам.

Эти мероприятия боевой подготовки проводятся по плану. Они позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #РВСН #Йошкар-Олинское ракетное соединение
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