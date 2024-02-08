Откроют уже в сентябре: в Мариуполе показали филиал Нахимовского училища

Хореографический класс, кабинет автодела и даже своя площадка для запуска беспилотников - все это появится в Нахимовском училище в Мариуполе. Филиал легендарного военного образовательного учреждения Петербурга распахнет свои двери для воспитанников в на берегу Азовского моря уже в сентябре. Военные строители перешли к отделке и обустройству классов.

С воздуха уже сейчас отчетливо различимы корпуса, соединенные воедино, будущего военно-морского училища. Для нахимовцев - и внутри и снаружи грандиозного комплекса - все будет пропитано морской тематикой, уверяют проектировщики. Для этого сотни рабочих, десятки единиц спецтехники и тонны материалов ежедневно преображают стройплощадку в один из самых грандиозных проектов Донецкой Народной Республики.

Новое военно-морское училище - это комплекс из семи зданий с видом на живописный Таганрогский залив в самом центре Мариуполя. Строительство ведется круглосуточно и без перерывов. Общий процент завершения комплекса сейчас составляет около 70%.

Площадь всего комплекса - почти 70 тысяч квадратных метров. В учебно-административном корпусе специалисты Военно-строительной компании Минобороны России завершают отделочные работы, а также монтаж вентиляционных систем и лифтового оборудования. Здесь будут располагаться классы для военно-морской подготовки, лаборатории и музей Русского географического общества.

Для поддержания физической формы воспитанников в Мариупольском нахимовском училище готовят и отдельный спорткомплекс с ледовой ареной, боксерским рингом, площадками для игровых видов спорта, а также тренажерным залом.

«Также в этом здании находится бассейн с размером чаши 25х85 метров с пропускной способностью 24 человека в смену при спортивном плавании и 40 человек при оздоровительном плавании», - рассказал сотрудник Военно-строительной компании Министерства обороны России Вадим Сергеев.

Кроме того, еще один бассейн военстроевцы возводят для подводных испытаний робототехники и отработки практических навыков нахимовцев в экстремальных условиях. А свободное от учебы время будущие военные моряки смогут проводить в хореографическом классе, кабинете автодела или на площадке для запуска беспилотников.

Особое внимание проектировщики уделили и спальным корпусам. В каждом кубрике - так здесь на военно-морском называют жилые помещения - от 4 до 5 комнат. Каждая рассчитана на два человека. Внутри максимально комфортные условия для учебы и проживания. По оснащению и внутренней отделке создается впечатление, что попал в респектабельный гостиничный номер.

«Спальные комнаты оснащены кроватями, тумбочками прикроватными, столами со стульями ортопедическими. Учебно-прикладными пособиями. И всем необходимым для проживания и учебного процесса. Сейчас мы перемещаемся в кают-компанию, где воспитанники смогут проводить все свое свободное от учебного процесса время», - поделился представитель Военно-строительного комплекса Министерства обороны России Максим Абаринов.

Головное Нахимовское военно-морское училище находится в Санкт-Петербурге. А его четыре филиала расположились на берегах Японского, Баренцева, Балтийского и Черного морей - во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Мариупольская «Нахимовка» на Азовском море станет пятым филиалом прославленного учебного заведения. Масштабный комплекс откроет свои двери для первых 560-ти воспитанников уже 1 сентября.

Накануне «Звезда» показала, как выглядят новые школа и детсад в микрорайоне «Невский», которые были возведены в рекордные сроки. Создать в новом микрорайоне Мариуполя объекты социальной инфраструктуры военные строители решили из-за активной жилищной застройки. За полгода здесь было возведено 12 монолитных пятиэтажек и 6 девятиэтажных домов, где уже проживает свыше 5 тысяч местных жителей.