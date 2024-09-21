МО: фашисты из «Омакайсте» убивали эстонцев за три марки и водочный паек

Боевики отрядов «Омакайсте», костяк которых составляли эстонские фашисты, проводили основную репрессивную и карательную работу, а также совершали самые кровавые преступления в отношении мирных жителей Эстонии в годы Великой Отечественной войны.

Это следует из рассекреченных архивов, которые Министерство обороны РФ опубликовало на своем официальном сайте.

«Членам "Омакайсте" давали водку, папиросы и платили по три марки в день. За участие в облавах давали повышенный рацион водки и табаку», - говорится в опубликованных донесениях.

Из показаний военнопленных из числа «Омакайсте» следует, что покинуть подразделение было невозможно. Желающих ждало суровое наказание. В остальном, дисциплина хромала.

«Немцев ненавидели больше, чем советскую власть, но больше всего желали возрождения буржуазной Эстонии», - следует из протокола допроса.

Исторический раздел приурочен к 80-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. В нем опубликованы секретные донесения, карты и схемы, наградные документы и приказы, ранее недоступные к просмотру.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.