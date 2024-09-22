Сотрудники ТЦК в Киеве попытались мобилизовать американца

Представители территориального центра комплектования Украины (так в стране называют военкоматы) остановили мужчину рядом с метро и попытались его мобилизовать. Но как только они услышали английскую речь, то сразу отпустили его. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Я американец. Они не смогут меня тронуть», - резюмировал иностранец на видео.

Со слов мужчины, его задержали в тот момент, когда он спешил на работу. Но в итоге отпустили, потому что тот представился американцем.

Ранее правительство Украины предложило комплектовать офицерский состав ВСУ иностранцами, а также допустить их к службе в разведке.