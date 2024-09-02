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ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины

Также российские военные били по местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников.
2024-09-02 12:12:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности и ударные дроны. Удары наносились по объектам энергетики и ОПК, где производилась и ремонтировалась авиатехника и ракетное вооружение. Также российские военные били по местам сборки и хранения беспилотников, пунктам дислокации националистов и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве также отчитались о взятии под контроль Скучного в ДНР. Освободить населенный пункт удалось благодаря действиям подразделений группировки «Центр».

В зоне ответственности группировки суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 475 человек. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину «Казак», три пикапа и два буксируемых орудия: «Мста-Б» и Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Украина #спецоперация #российские войска
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