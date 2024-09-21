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Затонувшую в Сицилии яхту хотят охранять из-за секретных данных на борту

Данные, хранящиеся на борту судна, могут быть связаны с западными разведывательными службами.
Виктория Бокий 2024-09-21 20:52:16
© Фото: Perini Navi Press Office Handout Keystone Press Agency Global Look Press

На борту затонувшей в Сицилии яхты специалисты обнаружили водонепроницаемые сейфы, в которых, предположительно, находятся жесткие диски с данными иностранной разведки. В связи с этим они обратились к итальянским властям, чтобы те усилили охрану судна, чтобы секретные данные не попали в руки иностранных спецслужб. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Был принят и выполнен официальный запрос на дополнительную охрану обломков до тех пор, пока их не удастся поднять», — слова представителя сицилийского управления гражданской обороны передает телеканал.

Яхта Bayesian, потерпевшая крушение 19 августа, принадлежала британскому бизнесмену Майку Линчу, который сотрудничал с британскими, американскими и другими разведывательными службами через свои компании.

Также хозяин судна, который затонул вместе с яхтой в тот роковой день, был советником британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй по вопросам науки, технологий и кибербезопасности во время их пребывания в должности.

Наибольшую обеспокоенность специалистов, обследующих яхту, вызывает страх, что обломками судна заинтересуются другие страны, в частности Россия и Китай.

Ранее сообщалось, что магнат Майк Линч выставлял в марте этого года элитную яхту на торги, но отказался от продажи, так как его оправдали по делу о мошенничестве в крупном размере. В последний круиз он отправился, чтобы отпраздновать победу в суде.

#в стране и мире #разведка #италия #Сицилия #яхта
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