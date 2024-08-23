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Telegraph: утонувший миллионер Линч выставлял яхту на торги

Бизнесмен отправился в последний круиз якобы для того, чтобы отпраздновать победу в суде.
Владимир Рубанов 2024-08-23 03:44:22
© Фото: Perini Navi Press Office Handout, Keystone Press Agency, Global Look Press

Британский мультимиллионер Майкл Линч пытался продать свою элитную яхту Bayesian вплоть до июля, пишет газета Telegraph. В понедельник 19 августа судно затонуло в районе города Портичелло в Сицилии. Погиб сам владелец, его дочь и еще четыре человека.

Бизнесмен выставил элитную яхту на торги в марте, но потом его оправдали по делу о мошенничестве в США, и он отказался от продажи. Линч организовал фатальный круиз якобы как раз для того, чтобы отпраздновать победу в суде.

Бизнесмен, основавший в 1996 году IT-компанию Autonomy, в июне был оправдан по обвинению в крупном мошенничестве, связанном с продажей компании на сумму 11 миллиардов долларов США американской Hewlett Packard. На этой сделке «британский Билл Гейтс» заработал 500 миллионов фунтов стерлингов.

18-летняя дочь бизнесмена Ханна остается единственным человеком, который остается пропавшим без вести после крушения судна. Погибли председатель банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди Блумер, юрист Clifford Chance Крис Морвилло, его жена Неда Морвилло и шеф-повар судна Рекальдо Томас.

Судно Bayesian было пришвартовано примерно в полумиле от берега и затонуло рано утром из-за шторма. Всего на борту было 22 человека.

#сша #крушение #Великобритания #Сицилия #яхта #Майкл Линч
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