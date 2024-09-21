Инспекторов МАГАТЭ ознакомили с повреждениями на подстанции «Заря»

Инспекторов МАГАТЭ ознакомили с последствиями вчерашней атаки ВСУ на город-спутник ЗАЭС Энергодар, в результате которого был поврежден один из двух трансформаторов подстанции «Заря». Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram.

«Трансформатор, который был поврежден, находится в 300 метрах от периметра атомной станции, то есть акция была направлена против безопасности атомной станции», - сказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Представители станции напомнили, что атака на подстанцию потенциально угрожает безопасности АЭС, пишет RT.

Напомним, накануне ВСУ атаковали дронами Энергодар, город находящийся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Возгорания не возникло. По сообщению команды ЗАЭС, радиационный фон находился в норме.