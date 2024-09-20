ВСУ второй раз за день атаковали Энергодар дронами

ВСУ второй раз за день атаковали беспилотниками Энергодар, повреждения получил трансформатор на подстанции «Заря», расположенной недалеко от территории Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС», - говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что сотрудники приняли меры, необходимые для обеспечения безопасности станции, и ввели резервную схему запитки объектов инфраструктуры ЗАЭС. Радиационный фон не превышает пределы нормы.

Сегодня утром ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, один вражеский БПЛА удалось сбить в воздухе. По данным властей, в результате атаки никто не пострадал.