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ВСУ второй раз за день атаковали Энергодар дронами

В результате атаки повреждения получил трансформатор на подстанции «Заря», расположенной недалеко от территории Запорожской АЭС.
Елизавета Кондрикова 2024-09-20 19:27:09
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

ВСУ второй раз за день атаковали беспилотниками Энергодар, повреждения получил трансформатор на подстанции «Заря», расположенной недалеко от территории Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС», - говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что сотрудники приняли меры, необходимые для обеспечения безопасности станции, и ввели резервную схему запитки объектов инфраструктуры ЗАЭС. Радиационный фон не превышает пределы нормы.  

Сегодня утром ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, один вражеский БПЛА удалось сбить в воздухе. По данным властей, в результате атаки никто не пострадал.

#беспилотники #ВСУ #энергодар #подстанция #трансформатор #заэс
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