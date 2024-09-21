В Харькове демонтировали памятник героям романа Ильфа и Петрова

В центре Харькова снесли памятник главным героям романа известных советских писателей-одесситов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

На центральной улице Ярослава Мудрого располагался монумент, изображавший Остапа Бендера, Кису Воробьянинова и Эллочку Людоедку - главных героев популярного романа. Их фигуры находились по этом адресу с 2006 года, теперь на их месте осталась только каменная кладка.

«Вероятно, их демонтировали в рамках деколонизации», - предположили авторы публикации.

В комментариях Интернет-пользователи удивляются, причем тут скульптуры.

Накануне стало известно о планах киевского режима снести охраняемый ЮНЕСКО памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. Как власти намерены обойти это специализированное учреждение ООН при сносе памятника не уточняется.