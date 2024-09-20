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Киевский режим снесет охраняемый ЮНЕСКО памятник Пушкину в Одессе

Монумент Александру Пушкину был установлен в центре Одессы на личные средства горожан.
Ян Брацкий 2024-09-20 00:05:06
© Фото: Денис Петров, РИА Новости

Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе будет снесен. Соответствующее решение озвучил глава областной военной администрации Олег Кипер. Соответствующее распоряжение уже подписано, пишет Life.

«Подписано распоряжение о его сносе, мы его будем сносить», - сказал Кипер в интервью, опубликованном в YouTube-канале «Сила городов».

Около месяца назад мэр Одессы Геннадий Труханов заверял горожан в том, что памятник останется на своем месте. Монумент является объектом культурного наследия и охраняется ЮНЕСКО. Как власти намерены обойти это специализированное учреждение ООН при сносе памятника не сообщается.

Монумент Пушкину далеко не первый на счету киевского режима, который борется с собственным прошлым с 2015 года. Власти демонтируют памятники советской эпохи и переименовывают улицы и площади, названные в честь видных деятелей того времени. На Украине это называют декоммунизацией.

#ООН #Памятник #Украина #одесса #Пушкин #ЮНЕСКО #снос
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