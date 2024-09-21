Российские средства ПВО за сутки сбили 177 беспилотников

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
Кроме того, перехвачены десять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и шесть противокорабельных ракет «Нептун». Также сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.
Напомним, также ВС РФ поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными западными странами Киеву.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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