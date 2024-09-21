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Российские средства ПВО за сутки сбили 177 беспилотников

Также перехвачены десять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.
Сергей Лебедев 2024-09-21 17:48:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, перехвачены десять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и шесть противокорабельных ракет «Нептун». Также сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

Напомним, также ВС РФ поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными западными странами Киеву.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #МО РФ #хаммер
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