ВС РФ поразили сухогруз с западными ракетами и боеприпасами для Киева

Вооруженные силы России поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, которые западные страны поставили Киеву. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ночью на субботу, 21 сентября, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины.
Кроме того, поражены цеха в которых производились БПЛА, места дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.
Ракетными и авиационными ударами, БПЛА, и артиллерией Российской армии уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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