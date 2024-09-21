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ВС РФ поразили сухогруз с западными ракетами и боеприпасами для Киева

Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
2024-09-21 12:10:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, которые западные страны поставили Киеву. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ночью на субботу, 21 сентября, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины.

Кроме того, поражены цеха в которых производились БПЛА, места дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.

Ракетными и авиационными ударами, БПЛА, и артиллерией Российской армии уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #поставки оружия #ракетный удар #впк украины
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