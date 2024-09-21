ВС РФ поразили сухогруз с западными ракетами и боеприпасами для Киева

Вооруженные силы России поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, которые западные страны поставили Киеву. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ночью на субботу, 21 сентября, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины.

Кроме того, поражены цеха в которых производились БПЛА, места дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.

Ракетными и авиационными ударами, БПЛА, и артиллерией Российской армии уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.