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Politico: США могут пойти на сокращение военного присутствия в Ираке

Вывод 2,5 тысяч военнослужащих армии США из Ирака должен быть завершен до конца 2026 года.
Ян Брацкий 2024-09-21 02:02:58
© Фото: Capt. Robyn HaakePlanetpix ZUMAPRESS.com Global Look Press

Власти США могут пойти на сокращение своего военного присутствия в Ираке. Ожидается, что Пентагон сделает заявление об этом на следующей неделе, сообщает Politico.

«США, как ожидается, объявят на следующей неделе о долгожданном соглашении с Ираком по сокращению присутствия американских войск в этой стране», - цитирует издание RT.

План предусматривает поэтапный вывод из страны 2,5 тысяч военнослужащих. Исход американских военных должен завершиться к концу 2026 года.

О том, что подобного рода переговоры ведутся, глава оборонного ведомства США Ллойд Остин заявил еще в начале года. Тогда он подтвердил, что Вашингтон и Багдад будут договариваться о «наиболее эффективном развитии» международной военной коалиции в стране.

Речь идет о «переходе к долгосрочному двустороннему партнерству в области безопасности» между странами, уточнил Остин.

#коалиция #сша #Ирак #Пентагон #Багдад
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