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Минобрнауки: высылка ЦЕРН ученых из России нанесет ущерб мировой науке

С 1 декабря российские ученые лишатся доступа к Большому адронному коллайдеру, в министерстве назвали это решение принятым под политическим давлением.
Елизавета Кондрикова 2024-09-21 15:49:07
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) выслать российских ученых и ограничить им доступ к Большому адронному коллайдеру наносит ущерб мировой науке, Россия не будет отвечать симметрично. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Рассматриваем данное решение как принятое под политическим давлением. В части научно-технического сотрудничества мы остаемся открытыми для взаимодействия с теми, кто готов выстраивать отношения на равноправной, взаимоуважительной основе», - подчеркнули в ведомстве.

Минобрнауки добавило, что опыт российских физиков, востребованный ЦЕРН, также применяется для научных заданий на территории России, чьи собственные проекты способствуют развитию отечественной физики и превращению страны в центр притяжения специалистов из других стран.

Напомним, с 1 декабря ученые из России будут вынуждены сдать все имеющиеся швейцарские и французские виды на жительство по решению ЦЕРН. Они смогут продолжить работу в лабораториях организации, если откажутся от сотрудничества с российскими предприятиями и перейдут в иностранные.

#физика #Швейцария #наш эксклюзив #Российские ученые #Минобрнауки РФ #ЦЕРН
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