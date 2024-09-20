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Nature: ученые из РФ потеряют доступ к Большому адронному коллайдеру

Российским ученым придется с 1 декабря сдать все имеющиеся швейцарские и французские виды на жительство.
Елизавета Кондрикова 2024-09-20 16:14:31
© Фото: VIEW Globallookpress

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) лишит сотню российских ученых доступа к Большому адронному коллайдеру (БАК) с 1 декабря текущего года, однако не оборвет связи с Москвой полностью, пишет журнал Nature.

Сообщается, что организация сохранит взаимодействие с РФ по линии российского Объединенного института ядерных исследований, который проводят эксперименты на коллайдере NICA в Дубне.

«Уход России может оказаться болезненным для ЦЕРН, базирующегося недалеко от Женевы, Швейцария, который был основан после Второй мировой войны, чтобы объединить страны для мирного занятия наукой», - подчеркнуло издание.

Тем не менее ряду отечественных физиков придется сдать все имеющиеся швейцарские и французские виды на жительство. По данным издания, физики из РФ смогут продолжить работу в европейских лабораториях при условии отказа от сотрудничества с российскими институтами и перехода в иностранные организации.

Напомним, ранее в РАН указывали на то, что ЦЕРН только потеряет от разрыва отношений с российскими учеными, потому что лишится уникальных специалистов. Россия же, по словам эксперта, выиграет от подобного решения, так как в страну вернется опытный человеческий капитал.

#Россия #Швейцария #ЦЕРН #Большой адронный коллайдер #ученые из рф #ядерные исследования
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