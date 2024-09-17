Инфекционист оценил опасность коронавируса этой осенью

Нет никаких оснований выделять какие-то новые подвиды штамма коронавируса «омикрон», заявил «Звезде» врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, эти варианты не имеют принципиальных различий ни по симптомам, ни по заразности, ни по числу госпитализаций.

«С каждой неделей, с каждым месяцем вирус изменяется. И чем больше в нем произошло изменений - тем больше вероятность того, что человек заболеет повторно после болезни или после вакцинации. Но вероятность того, что это будет тяжелое течение заболевания, необходимость в госпитализации или, не дай Бог, летальный исход, остается в пределах того, что мы видели у штамма "омикрон" на протяжении всего 2023 и конца 2022 года», - рассказал доктор.

Сейчас начинается осенне-зимний сезон, когда обычно повышается заболеваемость, отметил врач. Взрослые вышли из отпусков, дети вернулись с каникул в школы и вузы. Люди скапливаются в помещениях на небольшом расстоянии друг от друга, и это создает возможность для передачи инфекций воздушно-капельным путем.

Поэтому нужно как можно больше проветривать помещения и по возможности избегать невентилируемых помещений с большим количеством людей. Эффективной мерой профилактики остается вакцинация. Носить маски пока преждевременно, считает врач.

«Но когда будет подъем заболеваемости октябрьский-ноябрьский, я бы, наверное, рекомендовал каждому из нас вспомнить о средствах индивидуальной респираторной защиты именно в местах скопления населения», - сказал Вознесенский.

Ранее сообщалось, что в России обнаружены штаммы коронавируса, которые способны обходить иммунитет. Это варианты KP.3 и LB.1, входящие в сублинию FLiRT. По сути, это название объединяет несколько подвидов штамма «омикрон». За последнюю неделю в стране выявили больше 32 тысяч случаев Сovid-19. Это на 29,8% больше, чем на прошлой, сообщил Роспотребнадзор.