МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Инфекционист оценил опасность коронавируса этой осенью

За последнюю неделю в страны выявили больше 32 тысяч случаев Сovid-19, сообщил Роспотребнадзор. Это на 29,8% больше, чем на прошлой.
Владимир Рубанов 2024-09-17 09:42:06
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Нет никаких оснований выделять какие-то новые подвиды штамма коронавируса «омикрон», заявил «Звезде» врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, эти варианты не имеют принципиальных различий ни по симптомам, ни по заразности, ни по числу госпитализаций.

«С каждой неделей, с каждым месяцем вирус изменяется. И чем больше в нем произошло изменений - тем больше вероятность того, что человек заболеет повторно после болезни или после вакцинации. Но вероятность того, что это будет тяжелое течение заболевания, необходимость в госпитализации или, не дай Бог, летальный исход, остается в пределах того, что мы видели у штамма "омикрон" на протяжении всего 2023 и конца 2022 года», - рассказал доктор.

Сейчас начинается осенне-зимний сезон, когда обычно повышается заболеваемость, отметил врач. Взрослые вышли из отпусков, дети вернулись с каникул в школы и вузы. Люди скапливаются в помещениях на небольшом расстоянии друг от друга, и это создает возможность для передачи инфекций воздушно-капельным путем.

Поэтому нужно как можно больше проветривать помещения и по возможности избегать невентилируемых помещений с большим количеством людей. Эффективной мерой профилактики остается вакцинация. Носить маски пока преждевременно, считает врач.

«Но когда будет подъем заболеваемости октябрьский-ноябрьский, я бы, наверное, рекомендовал каждому из нас вспомнить о средствах индивидуальной респираторной защиты именно в местах скопления населения», - сказал Вознесенский.

Ранее сообщалось, что в России обнаружены штаммы коронавируса, которые способны обходить иммунитет. Это варианты KP.3 и LB.1, входящие в сублинию FLiRT. По сути, это название объединяет несколько подвидов штамма «омикрон». За последнюю неделю в стране выявили больше 32 тысяч случаев Сovid-19. Это на 29,8% больше, чем на прошлой, сообщил Роспотребнадзор.

#коронавирус #здоровье #SARS-CoV-2 #COVID-19 #инфекция #роспотребнадзор #заболеваемость #наш эксклюзив #флирт #омикрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 