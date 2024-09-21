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Секретная служба признала ошибки во время покушения на Трампа в июле

Кандидат в президенты США получил ранение в ухо во время предвыборного мероприятия, в него стрелял 20-летний американец, он заранее готовился к совершению преступления в тире.
Елизавета Кондрикова 2024-09-21 15:10:51
© Фото: Catherine Nance, Keystone Press Agency Globallookpress

Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ошибки во время первого покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа в июле, виновные понесут наказание. Об этом заявил и.о. директора службы Рональд Роу.

«Это был провал со стороны Секретной службы Соединенных Штатов, важно, чтобы мы взяли на себя ответственность за неудачи 13 июля», - сказал он в ходе брифинга.

По его словам, одна из проблем заключалась в том, что служба не дала четких указаний правоохранительным органам в день покушения. Виновных сотрудников привлекут к ответственности в соответствии с внутренним порядком Секретной службы.

Роу добавил, что июльский инцидент указал на необходимость поменять способ ведения работы ведомства.

Напомним, в Дональда Трампа стреляли во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания 13 июля, он был ранен в ухо. Стрелка ликвидировали на месте, им оказался 20-летний житель штата. Известно, что тот несколько десятков раз был в тире и не пропускал занятия даже по праздникам.

#в стране и мире #стрельба #сша #Дональд Трамп #покушение #Секретная служба США
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