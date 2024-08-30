Минздрав: от «болезни вейперов» спасут лишь госпитализация и ИВЛ

Людям, заболевшим болезнью EVALI, распространенной среди любителей электронных испарителей и сигарет, требуется госпитализация. Трети заболевших нужна искусственная вентиляция легких. Об этом заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, Маринэ Гамбарян.

«EVALI - острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95 процентов пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких», - заявил Гамбарян агентству РИА Новости.

По словам Гамбараян, потребление «электронок» вызывает не только EVALI, но и поражение сердца, сосудов и респираторной системы.

Доктор добавила, что заболевание официально признано в 2019 году, после того, как в США началась «эпидемия вейпинга». За год в Штатах было зарегистрировано более 2 800 госпитализаций с EVALI, 68 из них закончились летальным исходом.

Ранее в Минздраве заявили, что симптомы EVALI схожи с коронавирусом. У заболевших так же выявляется температура, слабость, недомогание, кашель, одышка и необратимые изменения в легких.