МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав: от «болезни вейперов» спасут лишь госпитализация и ИВЛ

Болезнь была признана в 2019 году после «эпидемии вейпов» в США.
Алексей Курильченко 2024-08-30 09:24:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Людям, заболевшим болезнью EVALI, распространенной среди любителей электронных испарителей и сигарет, требуется госпитализация. Трети заболевших нужна искусственная вентиляция легких. Об этом заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, Маринэ Гамбарян.

«EVALI - острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95 процентов пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких», - заявил Гамбарян агентству РИА Новости.

По словам Гамбараян, потребление «электронок» вызывает не только EVALI, но и поражение сердца, сосудов и респираторной системы.

Доктор добавила, что заболевание официально признано в 2019 году, после того, как в США началась «эпидемия вейпинга». За год в Штатах было зарегистрировано более 2 800 госпитализаций с EVALI, 68 из них закончились летальным исходом.

Ранее в Минздраве заявили, что симптомы EVALI схожи с коронавирусом. У заболевших так же выявляется температура, слабость, недомогание, кашель, одышка и необратимые изменения в легких.

#в стране и мире #ивл #минздрав #болезнь #госпитализация #вейпы #электронные сигареты #evali
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 