На Кубани из Тихорецкого района эвакуировали 1 200 человек

В Краснодарском крае из Тихорецкого района с ночи эвакуировали 1 200 местных жителей. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, большинство людей разместилось у друзей и родственников. 150 человек находятся в пунктах временного размещения.

«Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи», - отметил губернатор края.

По его словам, для эвакуации людей задействовано 17 автобусов.

Напомним, ночью в Тихорецком районе после падения обломков БПЛА начался пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы и началась детонация. В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. В результате ЧП никто не пострадал.