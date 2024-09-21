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На Кубани из Тихорецкого района эвакуировали 1 200 человек

Большинство людей разместилось у друзей и родственников.
Сергей Лебедев 2024-09-21 12:22:51
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

В Краснодарском крае из Тихорецкого района с ночи эвакуировали 1 200 местных жителей. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, большинство людей разместилось у друзей и родственников. 150 человек находятся в пунктах временного размещения.

«Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи», - отметил губернатор края.

По его словам, для эвакуации людей задействовано 17 автобусов.

Напомним, ночью в Тихорецком районе после падения обломков БПЛА начался пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы и началась детонация. В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. В результате ЧП никто не пострадал.

#Краснодарский край #Кубань #эвакуация #губернатор #вениамин кондратьев #Тихорецкий район
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