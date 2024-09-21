Кондратьев сообщил об эвакуации поселка после падения обломков БПЛА

Пожар начался в Тихорецком районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы и началась детонация.

Власти начали временную эвакуацию жителей поселка, который находится рядом с местом возгорания, сообщил Кондратьев. Их вывозят в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернули пункт временного размещения.

На месте пожара работают пожарные расчеты и специальные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью Кубань атаковали украинские беспилотники, сообщил губернатор. По его словам, два аппарата были подавлены силами ПВО и РЭБ.