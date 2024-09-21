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FPV-дрон уничтожил станцию разведки «Пластун» на правом берегу Днепра

При помощи станции радиоэлектронной разведки противник собирал данные о воздушных и наземных целях вдоль береговой линии Днепра.
2024-09-21 08:04:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет БПЛА арктической бригады из состава группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил станцию радиоэлектронной разведки боевиков киевского режима «Пластун» на правом берегу Днепра.

Враг активно применяет подобные устройства для сбора интересующей его информации и для выявления воздушных и наземных целей в прибрежной зоне.

«Самолет-разведчик обнаружил цель. Ею оказался прибор радиоэлектронной разведки "Пластун". Противник активно его использует на нашем направлении для выявления целей. Считаем, что эта цель наиболее приоритетна для нас», - рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Топаз».

Уничтожить украинский прибор по сбору информации было решено FPV-дроном. Его расчет работает в паре. Пока один боец в специальных очках ведет разведку и находит цель, второй корректирует полет для более точного наведения и прикрывает своего товарища.

Расчеты БПЛА арктической бригады из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотными летательными аппаратами на Каховском направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Днепр #FPV-дрон #Каховское направление #пластун
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