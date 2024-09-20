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Артиллеристы уничтожили склады c боеприпасами на правобережье Днепра

Склады с боеприпасами ВСУ и беспилотниками стали полыхать после ударов расчетов орудий «Гиацинт-Б».
2024-09-20 11:54:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы-десантники уничтожили склады c боеприпасами и беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры боевой работы расчетов орудий «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ публикует Министерство обороны РФ.

Склады обнаружили с помощью воздушной разведки. На один из них завозились на гражданских автомобилях боеприпасы, на другом складировались FPV-дроны.

Получив координаты, российские десантники артиллерийским ударом уничтожили оба склада. Кадры объективного контроля, зафиксированные камерами беспилотников, подтвердили, что попадания были точными. Выполнив задачу, расчеты замаскировали орудие и ушли в укрытие.

За время спецоперации артиллеристы-десантники уничтожили не один десяток артиллерийских систем и бронированной техники противника, а также сотни украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Днепр #МО РФ #артиллеристы #Гиацинт #СВО
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