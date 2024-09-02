Путин заявил, что мало спит из-за плохой организации рабочего дня

Президент Владимир Путин признался, что мало спит, так как у него не получается правильно организовать свой рабочий день. Об этом глава государства рассказал на открытом уроке «Разговор о важном» в кызыльской школе №20 имени Героев Отечества.

«Вот то, что я спал сегодня четыре часа, а всего сплю шесть. Это не потому, что я такой занятый человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день», - сказал Путин.

По мнению главы государства, каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе, и делать выводы. Президент пообещал работать над этим вопросом.

В ходе открытого урока российский лидер также поздравил школьников, студентов и преподавателей с началом нового учебного года. В ходе беседы президент пообещал, что российские бойцы сделают все возможное, чтобы жизнь ребят из приграничья вошла в привычное русло.