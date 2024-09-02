Булыга поздравил вольских курсантов с началом учебного года

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга поздравил с началом учебного года слушателей и курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в городе Вольске Саратовской области.

Первого сентября в России традиционно отмечают День знаний. По случаю праздника прошла церемония, посвященная началу нового учебного года. На торжественном мероприятии присутствовали руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны Алексей Лемякин, начальник Военной академии МТО Илгар Кахраманов и начальник Вольского филиала академии МТО Дмитрий Чукавов.

В ходе приветственной речи Булыга довел до собравшихся поздравления от имени министра обороны РФ и членов коллегии оборонного ведомства, пожелал офицерам, преподавателям и курсантам настойчивости, трудолюбия, успехов в профессиональной сфере, а также достойного служения нашей стране. Замминистра обороны добавил, что из стен учреждения в течение многих лет выпускаются специалисты материального обеспечения, 41 выпускник получил звание Героя Советского Союза, двум присвоено звание Героя России.

В этом году в Военной академии МТО в Петербурге, ее институтах и филиалах в других городах - Омске, Пензе и Вольске - прошел набор абитуриентов. Более 1 800 человек поступили на первые курсы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.