Вольский филиал Военной академии МТО им. Хрулева награжден орденом Кутузова
В Саратовской области Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева награжден орденом Кутузова. Госнаграда вручена за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке высококвалифицированных кадров.
Знак и шелковую ленту ордена на Боевом знамени высшего военного учебного заведения закрепил начальник Штаба материально-технического обеспечения Александр Дудкин. Стоит отметить, Институт системы МТО впервые в истории российской армии удостаивается такой награды. Торжественная церемония состоялась накануне 95-летия Вольского филиала военной академии.
Ранее стало известно о вручении ордена Жукова авиационной дивизии особого назначения Воздушно-космических сил. Торжества состоялись на военном аэродроме в Подмосковье. Государственную награду дивизии вручили за заслуги в укреплении обороноспособности страны.