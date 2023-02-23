Армия Армия Армия

Вольский филиал Военной академии МТО им. Хрулева награжден орденом Кутузова

Ян Брацкий
15:25 23.02.2023
Торжественная церемония награждения состоялась накануне 95-летия Вольского филиала военной академии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Саратовской области Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева награжден орденом Кутузова. Госнаграда вручена за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке высококвалифицированных кадров.

Знак и шелковую ленту ордена на Боевом знамени высшего военного учебного заведения закрепил начальник Штаба материально-технического обеспечения Александр Дудкин. Стоит отметить, Институт системы МТО впервые в истории российской армии удостаивается такой награды. Торжественная церемония состоялась накануне 95-летия Вольского филиала военной академии.

Ранее стало известно о вручении ордена Жукова авиационной дивизии особого назначения Воздушно-космических сил. Торжества состоялись на военном аэродроме в Подмосковье. Государственную награду дивизии вручили за заслуги в укреплении обороноспособности страны.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.