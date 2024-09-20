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ЗРПК «Панцирь-С1» прервал полет украинского БПЛА в курском приграничье

Вооружение ЗРПК «Панцирь-С1» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
2024-09-20 08:10:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевой расчет ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружил и уничтожил украинский беспилотник в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ.

Цель была обнаружена во время боевого дежурства. Оператор идентифицировал ее как ударный дрон националистов, взял на сопровождение и уничтожил после поступления команды.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями наших войск. «Панцирь-С1» вооружен «до зубов». У него 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Боевые расчеты постоянно меняют огневые позиции, чтобы разведка ВСУ не смогла их обнаружить. Прибыв на новую точку, ЗРПК переходит из дежурного режима в боевой за 10 секунд.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #дрон #Курская область #ЗРПК «Панцирь-С1»
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