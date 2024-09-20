В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом

Законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ до конца года. Об этом заявил вице-спикер парламента Борис Чернышов.

«Поправки будут касаться размера выплаты. Чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров», - подчеркнул вице-спикер Госдумы в беседе с РИА Новости.

По мнению Чернышева, законопроект актуален, так как в стране второй год подряд наблюдается повышенная инфляция, которая компенсируется ростом доходов населения лишь отчасти. А вот доходы наименее защищенных слоев общества, таких как пенсионеры, за ростом цен не успевают.

Ранее стало известно, что в начале 2025-го года пенсия для некоторых категорий граждан будет повышена. По информации члена Комитета по бюджетам и налогам Госдумы РФ Никиты Чаплина, 1 февраля произойдет индексация всей пенсии с учетом инфляции за 2024 год, а 1 апреля запланировано повышение страховой части пенсии.

Таким образом, когда пенсионер полностью прекратит работать, его пенсия будет пересчитана с учетом всех прошлых индексаций за восемь лет.